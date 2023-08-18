Появилось видео последствий падения БПЛА в Москве

Фото: АГН «Москва»

Telegram-канал Mash опубликовал кадры последствия падения БПЛА в районе бизнес-центра «Москва-Сити». Крыша восьмого павильона Экспоцентра частично повреждена. Вокруг — обломки беспилотника и куски здания. На вход в выставочный центр видно очередь из сотрудников, которые ждут, пока их пропустят на работу.

Минобороны России подтвердило, что Украина в очередной раз предприняла попытку террористической атаки на Москву с помощью беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел около 04:00 по московскому времени 18 августа. После воздействия сил противовоздушной обороны России беспилотник изменил траекторию и рухнул. Падение произошло на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной в Москве. В результате атаки жертв и возгораний нет.

Предыдущая атака беспилотных летательных аппаратов на деловой центр «Москва-Сити» была 30 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин в тот раз заявил, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Позднее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки террористической атаки украинских БПЛА.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал России больше неопознанных дронов, краха и гражданских конфликтов. По его словам, боевые действия скоро окончательно переберутся на территорию РФ.