Появилось видео нападения хозяина доберманов на соседку из-за намордников «Осторожно, Москва»: собачник напал на соседку из-за замечания о намордниках

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Владелец двух доберманов напал на соседку после замечания про отсутствие намордников у собак, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Все произошло в Гольяново, на востоке столицы. Спутница мужчины не осталась в стороне и обругала женщину матом. По словам местных жителей, и хозяин, и собаки уже проявляли себя агрессивно.

За месяц до этого доберманы напали на шпица и порвали ему спину. Ребята гуляют с доберманами без поводков, они агрессивные, ребят попросили гулять либо с собаками в намордниках, либо за территорией ЖК. Парень постоянно кричит, что зарежет всех, что спустит собак и ему никого не жалко, — цитирует канал слова соседей.

Инцидент произошел 21 декабря на территории ЖК на Амурской улице, где мужчина и женщина выгуливали доберманов. Хозяин псов набросился на оппонентку, стал душить и повалил на землю. В ситуацию вмешались очевидцы, которые вызвали полицию и скорую помощь.

Ранее в декабре в Новой Москве немецкая овчарка напала на трехмесячного ребенка и едва не загрызла его насмерть. Младенец был госпитализирован в критическом состоянии. Собака набросилась на ребенка во время прогулки. Инцидент произошел в тот момент, когда мать оставила коляску с младенцем и собаку на улице, отлучившись на несколько минут домой. Пес живет в семье пострадавшего.

В Госдуме по поводу этой ситуации заявили, что в отношении матери может быть возбуждено уголовное дело. Ей может грозить длительное лишение свободы, поскольку она создала опасность не только для сына, но и других людей.