В ГД рассказали, что грозит матери растерзанного овчаркой младенца в Москве Депутат ГД Бурматов: матери искусанного овчаркой младенца грозит уголовное дело

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В отношении матери трехмесячного ребенка, которого едва не загрызла овчарка в Новой Москве, будет возбуждено уголовное дело, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его мнению, женщине грозит длительное лишение свободы, поскольку она создала опасность не только для сына, но и других людей.

В данном случае на мать ребенка однозначно заведут уголовную статью, так как она нарушила несколько законодательных норм. Во-первых, она не следила за ребенком, фактически оставила его одного на улице. Угрозу ведь могла представлять не только собака, в подобной ситуации с мальчиком могло случиться что угодно. Таким образом, помимо правоохранительных органов, ситуацией должны заинтересоваться и органы опеки, — сказал парламентарий.

Он также отметил, что женщина, являясь владелицей собаки, несет за нее ответственность. Оставленное без присмотра животное могло напасть на кого-то из прохожих. Кроме того, собака находилась на улице без поводка и намордника, что является нарушением правил выгула.

Бурматов затруднился сказать, какой срок лишения свободы грозит матери пострадавшего ребенка. По его словам, это будет зависеть от тяжести вреда, причиненного здоровью младенца.

Будем надеяться, что до совсем тяжких последствий не дойдет. Но, учитывая все обстоятельства, с полной уверенностью можно сказать, что женщине грозит срок и весьма большой, — заключил Бурматов.

Ранее сообщалось, что овчарка набросилась на ребенка во время прогулки. Инцидент произошел в тот момент, когда мать оставила коляску с младенцем и собаку на улице, отлучившись на несколько минут домой. Пес живет в семье пострадавшего мальчика.

Ребенок находится в реанимации. У него диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множественные раны на теле.