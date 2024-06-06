Появились кадры последствий мощного ливня в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве со вчерашней ночи не прекращается дождь, он затопил дороги столицы. Очевидцы делятся в соцсетях видео последствий мощного ливня. На кадрах, которые собрали журналисты KP.RU, можно заметить, что люди передвигаются по улицам по колено в воде, а машины ездят по дорогам, словно по реке. Вода, стекающая по лестницам, кое-где вовсе образует маленькие водопады.

Жители Москвы в условиях такого масштабного потопа в соцсетях шутят об альтернативных видах транспорта. Вместо обычных автомобилей они предлагают надувные лодки и катера.

Дептранс Москвы призвал местных жителей отказаться от личных авто в пользу метро. Ведомство также предупредило, что возможны локальные задержки наземного транспорта, а некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что прошедший ливень в Москве в ночь на 6 июня стал самым сильным с начала этого столетия. Если до конца четверга в столице выпадет еще пять миллиметров осадков, то это побьет исторический рекорд, добавила синоптик.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что на текущей неделе в Москве прольется большое количество осадков. По его словам, их объем может дойти до 50 мм. При этом наиболее интенсивные ливни могут пройти до 6 июня, а «критические значения» будут наблюдаться в вечер четверга.