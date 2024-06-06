Ночной ливень стал самым сильным в XXI веке для Москвы Позднякова: 6 июня может стать самым дождливым днем в Москве в XXI веке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прошедший ливень в Москве в ночь на 6 июня стал самым сильным с начала этого столетия, сообщила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. Если до конца четверга в столице выпадет еще пять миллиметров осадков, то это побьет исторический рекорд, добавила синоптик.

Данные наблюдений за прошедшую ночь показали, что прошедший на ВДНХ ливень оказался самым сильным в текущем столетии. До абсолютного рекорда в 58,2 мм осталось чуть более 5 мм, — подчеркнула она.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что с 5 июня жителей и гостей Москвы ждет июльская жара. Он объяснил, что в среду воздух прогреется до +28 °С. Синоптик добавил, что 6 июня в столице придет «циклоническая ложбина», что приведет к осадкам в дневное время. Он объяснил, что в послеобеденное время, вероятно, стоит ожидать сильных ливней и гроз. Такая погода продержится до субботы, а в выходные небо снова прояснится.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также подтвердил, что на текущей неделе в Москве прольется большое количество осадков. По его словам, их объем может дойти до 50 мм. При этом наиболее интенсивные ливни могут пройти до 6 июня, а «критические значения» будут наблюдаться в вечер четверга.