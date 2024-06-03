Синоптик предупредил об увеличении объема осадков в Москве с 3 по 7 июня Синоптик Тишковец: за неделю на Москву прольется до 50 мм осадков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Москву за пять рабочих дней текущей недели прольется большое количество осадков, заявил в беседе с «Москвой 24» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, их объем может дойти до 50 мм. При этом наиболее интенсивные ливни могут пройти 3 и 6 июня, а «критические значения» будут наблюдаться в вечер четверга.

Только за пять рабочих дней на столицу прольется до 50 миллиметров осадков, то есть 50-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный московских улиц, или 65% от месячной нормы, — предупредил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также добавил, что нынешняя температура в городе соответствует июльским показателям. Во вторник воздух может прогреться до 25 градусов, в среду — до 29 градусов, а в четверг и пятницу температура будет достигать 28 градусов.

Ранее в Нарышкинском сквере, который располагается в центре Москвы, из-за резкого порыва ветра от дерева откололась массивная ветка. Во время падения она зацепила гулявшую в парке девушку и оставила на ее одежде следы. Еще один инцидент произошел у дома на Туристской улице, где из-за упавшего дерева были повреждены окна на втором и третьем этажах.