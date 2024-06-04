Москвичам пообещали июльскую жару в июне Синоптик Шувалов: в Москву придет июльская жара с 5 июня

Жителей и гостей Москвы ждет июльская жара с 5 июня, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В беседе с RT он объяснил, что в среду температура воздуха прогреется до +28 °С.

Температура [во второй половине недели] будет в рамках +21...+26 °С. За одним маленьким исключением — в среду у нас день без осадков, достаточно солнечный и мы приблизимся к июльским +27...+28 °С, — уточнил специалист.

Шувалов добавил, что в четверг, 6 июня в столице придет «циклоническая ложбина», что приведет к осадкам в дневное время. Синоптик объяснил, что в послеобеденное время, вероятно, стоит ожидать сильных ливней и гроз. Такая погода продержится до субботы, а в выходные небо снова прояснится.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил, что на текущей неделе в Москве прольется большое количество осадков. По его словам, их объем может дойти до 50 мм. При этом наиболее интенсивные ливни могут пройти до 6 июня, а «критические значения» будут наблюдаться в вечер четверга.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд добавил, что нынешняя температура в городе соответствует июльским показателям. В среду воздух может прогреться до 29 градусов, а в четверг и пятницу температура будет достигать 28 градусов.