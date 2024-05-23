Политолог Марков объяснил реакцию военкоров на арест генерала Шамарина Политолог Марков: арест Шамарина вызвал поддержку военкоров

Фото: МО РФ

Вадим Шамарин

Арест замначальника Генштаба ВС РФ генерала Вадима Шамарина вызвал поддержку военкоров и военных блогеров, констатировал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, военные корреспонденты, как правило, транслируют мнение офицерского корпуса Вооруженных сил РФ.

Арест Шамарина вызвал поддержку военкоров и военных блогеров. А по аресту Попова они по-прежнему поддерживают Попова. Арест Тимура Иванова они поддержали такими аплодисментами, что эхо их слышно до сих пор. Они, как правило, транслируют мнение офицерского корпуса армии России, — написал Марков.

Ранее стало известно, что суд постановил арестовать заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерала Вадима Шамарина. Такое решение принято в рамках дела о получении особо крупной взятки.

До этого сообщалось, что Шамарин был задержан в связи с делом о возможных махинациях. По данным источника в правоохранительных органах, у высокопоставленного военного прошли обыски. Позже Марков предположил, что обыски у замначальника Генштаба Вооруженных сил России могут быть связаны с чистками высшего генералитета.