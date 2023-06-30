«Погода улучшится»: синоптик о погоде на выходные в Москве Синоптик Шувалов рассказал, что 30 июня и 1 июля Москву ждут кратковременные ливни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В выходные погод в Москве улучшится, ожидаются кратковременные ливни, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура повысится до 22-24 градусов.

Погода в выходные будет улучшаться, потому что 30 июня у нас будет более продолжительные осадки, но не такие сильные. В субботу и воскресенье ожидаются кратковременные ливни, большая часть дня будет облачной, температура повысится до 22-24 градусов. Ветер западный и северо-западный, до 4 м/с, — рассказал Шувалов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил ранее, что лето в Москве будет «раскачиваться» почти весь июнь. По его словам, купальный сезон будет отложен на вторую половину месяца, а настоящая жара наступит только в июле.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в ряде регионов Роcсии предстоящее лето будет аномально жарким — температура воздуха будет прогреваться до плюс 40 градусов. Как отметил руководитель прогностичеcкого центра «METEO» Александр Шувалов, подобные температуры возможны только на юге страны и на крайнем юге Сибири. Cиноптик подчеркнул, что сейчас невозможно с уверенностью говорить о географическом положении волн тепла летом.