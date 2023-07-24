«Подумал, что в министерство попали»: очевидцы об атаке дронов на Москву Жители Москвы сообщили о «жутком взрыве и громком звуке» при атаке БПЛА

Фото: АГН «Москва»

Жуткий взрыв прогремел в 03:47, после чего сработала сигнализация на машинах, вспомнила момент атаки дронов на Москву жительница Хамовников Мария в беседе с NEWS.ru. По словам женщины, изначально она подумала, что страшные звуки раздаются с Красной площади, однако происшествие, как оказалось, случилось гораздо ближе. Жилой дом, добавила она, не пострадал.

В 03:47 вскочила, прогремел жуткий взрыв. Ни фото, ни видео не делала... Честно, испугалась. Сработала сигнализация на машинах. Я думала, это над Красной площадью, а оказалось ближе. Наш дом не пострадал, затрясся только. Дрон упал на соседний дом, но он нежилой, — поделилась горожанка.

Другой очевидец Сергей добавил, что услышал очень громкий звук в начале четырех утра. По словам мужчины, он подумал, что беспилотник ударил по Министерству обороны.

В начале четырех прогремел очень сильный и громкий звук, я сначала подумал, что в министерство попали, у нас сразу патруль забегал внизу, но все быстро успокоилось на набережной. Отделались испугом, — вспомнил Сергей.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в ходе утренней атаки дронов на столицу никто из жителей города не пострадал. Данную информацию подтвердили в Минобороны. Как отметил Собянин, беспилотники ударили по двум нежилым постройкам.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в свою очередь, выразил уверенность, что в дальнейшем подобных атак на Москву будет больше.