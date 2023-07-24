На Украине пообещали больше атак на Москву и Крым Глава Минцифры Украины заявил, что Россию будут атаковать чаще

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Беспилотники атаковали Крым и Москву в ночь на 24 июля, написал в своем Telegram-канале глава Минцифры Украины Михаил Федоров. По его словам, число атак на российские города будет увеличиваться.

Сегодня ночью беспилотники атаковали столицу <...> и Крым. <...> Что бы там ни происходило, но этого будет больше, — заявил Федоров.

Глава украинского ведомства также заявил, что средства радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны «все менее способны» защищать небо над РФ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил сообщения об атаке беспилотников на столицу. Он уточнил, что приблизительно в четыре часа утра дроны ударили по двум нежилым зданиям. По информации властей, в результате нападения никто из жителей столицы не пострадал. Также не было зафиксировано серьезных разрушений построек.

Кроме того, украинские военные ударили беспилотниками по Крыму. По словам главы региона Сергея Аксенова, противник атаковал склад с боеприпасами. Средствами противовоздушной обороны удалось нейтрализовать 11 украинских дронов, однако один поразил цель в Джанкойском районе.