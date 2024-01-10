Певец Шарлот в суде извинился перед Путиным за то, что разорвал его портрет

Фото: Дзень Альберт/ТАСС

Певец Шарлот в суде извинился перед президентом России Владимиром Путиным за ролик, на котором артист разорвал его портрет. Он объяснил свой поступок тем, что был «одурманен проамериканской пропагандой». Несмотря на это, суд отклонил жалобу защиты на арест, Шарлот продолжит оставаться под стражей, передает РИА Новости.

Разорвал рисунок под песню Игоря Талькова с Вашим изображением, не понимая зачем, не таив никакой злобы на Вас или очевидного несогласия в каком-то политическом вопросе, — сказал певец.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Шарлот отправил покаянное письмо патриарху Кириллу около двух недель назад. Он попросил прощения у главы Русской православной церкви и заявил, что «кается» и «готов искупить вину». Отец певца Валерий Шарлот рассказал, что письмо он отправил по просьбе сына до Нового года. До этого Шарлот публиковал в соцсетях ролик, на котором портит свой военный билет и прибивает его к кресту вместе с портретом патриарха.

После провокативных действий Шарлот уехал за рубеж, и, находясь в Ереване, сжег свой российский паспорт. Родина встретила певца тремя уголовными делами — два дела по статье за реабилитацию нацизма и еще одно — по статье об оскорблении чувств верующих. После за сожжение паспорта было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье «Похищение или повреждение документов».

По совокупности статей певцу может грозить до шести лет лишения свободы. Адвокат Сергей Жорин выразил сомнения в том, что Шарлоту удастся избежать наказания.