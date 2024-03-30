Ответственного за пожарную безопасность в «Крокус Сити Холле» допросили

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следователи в связи с терактом в Московской области допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокус Сити Холле», сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Однако других подробностей не привели.

Допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены в «Крокус Сити холле», — сказал собеседник агентства.

Некоторые очевидцы ранее утверждали, что после поджога концертного зала системы автоматического пожаротушения и дымоудаления не сработали. По их словам, также не включилось аварийное освещение. Музыкант Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, эти высказывания опровергал. При этом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить состояние противопожарной безопасности на объекте и работоспособность систем противопожарной защиты. Он также потребовал доложить, были ли во время теракта открыты двери запасных выходов.

По данным центра медицинских катастроф на 29 марта, число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 382 человек. В Минздраве России в тот же день заявили, что количество погибших в «Крокусе» увеличилось до 144.

По словам юриста Ивана Соловьева, если в России введут обязательное страхование зрителей концертов, цены на билеты могут вырасти. Он допустил, что возможен вариант, когда посетителям мероприятий будут предлагать два варианта покупки билетов: со страховкой и без.