Юрист допустил рост цен на билеты при обязательном страховании зрителей Юрист Соловьев: при обязательном страховании зрителей цены на билеты вырастут

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Если в России введут обязательное страхование зрителей концертов, цены на билеты могут вырасти, считает юрист Иван Соловьев. В разговоре с НСН эксперт подчеркнул, что возможен вариант, когда посетителям мероприятий будут предлагать два варианта покупки билетов: со страховкой и без.

Конечная нагрузка всей этой затеи все равно ляжет на потребителя, здесь ничего не поделаешь. Затраты на страхование будут закладываться владельцами объектов либо в цену аренды, либо в цену билетов. Возможен вариант как с полетной страховкой, когда пассажир сам может выбрать вариант покупки билета — с услугами страхования и без, — пояснил юрист.

По его словам, найдутся страховые компании, которые будут готовы предоставить свои услуги. Главное, как уточнил юрист, чтобы «не было монопольных цен и стремления к наживе». При этом нужно детально уточнить, какие ситуации будут считаться страховыми случаями. Соловьев отметил, что возникает большое количество вопросов правового характера, например, нужно ли будет страховать отдельные мероприятия, а также где будет действовать страховка: только в зрительном зале или даже возле здания.

После теракта в «Крокус Сити Холле» заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния заявил, что регулятор поддержал идею введения механизма обязательного страхования посетителей публичных мест. По его словам, инициатива должна затронуть большие концертные площадки.

Директор департамента господдержки искусства Минкульта Оксана Косарева ранее рассказала, что организаторов мероприятий и концертов попросили идти навстречу зрителям, которые хотят вернуть билеты из-за страха посещать общественные места после теракта в «Крокус Сити Холле». По ее словам, если до концерта осталось более 10 дней, деньги в любом случае должны вернуть в полном объеме.