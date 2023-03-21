От химкинского лицея потребовали 20 млн рублей за 126 ударов ножом девочке Родители школьницы из Химок, которую порезала одноклассница, подали в суд на лицей

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Родители девочки, пострадавшей от нападения агрессивной одноклассницы, подали в суд на химкинский лицей, где произошло ЧП, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката семейства и президент благотворительного фонда «Юристы помогают детям» Викторию Дергунову. Семья пострадавшей требует от учреждения 20 млн рублей из-за того, что ребенок получил 126 ударов ножом, после которых нуждается в длительной реабилитации. Дергунова отметила, что сейчас у учебного учреждения нет инструментов за контролем поведения школьников.

Произошедшее является прямым следствием пробелов в законодательстве, касающихся вопросов ответственности в ситуациях, когда в образовательных учреждениях сталкиваются с отклонениями в поведении учащихся, — говорит адвокат.

По словам Дергуновой, цель иска к учебному учреждению — не наказать лицей, а изменить ситуацию в законодательстве. Сумма компенсации рассчитана на двух родителей и пострадавшую: 10 миллионов рублей — девочке и по 5 миллионов отцу и матери.

Ранее детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала, что пострадавшая девочка очень тяжело переносит реабилитацию. Раны заживают медленно.

Инцидент произошел 7 февраля. Шестиклассница напала с ножом на всерстницу. Она отвела бывшую подругу в туалет и попросила ее отвернуться, после чего начала бить ее ножом. Затем нападавшая вернулась в кабинет и заявила одноклассникам: «Я убила ее».