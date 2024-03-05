«Оставь узбека»: опубликовано видео драки мигрантов на стройке в Москве В Москве трудовые мигранты устроили массовую драку на стройке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Трудовые мигранты устроили драку на стройке ЖК «Лучи» в Москве. По данным Telegram-канала Mash, пострадали три человека. На место прибыли скорая помощь и полиция. Оппоненты в том числе использовали друг против друга строительные инструменты. Судя по опубликованным в Сети видео, конфликт был этническим. Зачинщики драки не задержаны.

Узбек? Оставь узбека! Оставь узбека! — кричит один из участников драки своим товарищам, когда те нападают на мужчину в робе.

Очевидец произошедшего Алексей в комментарии NEWS.ru подтвердил, что инцидент произошел 4 марта. Всего, по его словам, в конфликте были задействованы около 20 человек.

Вчера было. Рабочие устроили драку, били и кулаками, и металлическими трубами. Человек 20-30. Даже лежачих пинали. Кто-то из соседей вызвал полицию и скорую. Нескольких из них госпитализировали, — рассказал Алексей.

В январе в массовой драке мигрантов возле склада Wildberries на Московском шоссе в Петербурге ранили ножом в грудь одного из сотрудников маркетплейса. Подозреваемый в преступлении был задержан. Предполагаемый злоумышленник ранее уже был судим. Потерпевший рассказал правоохранителям, что ЧП произошло возле маркетплейса, где он работает.

В новогоднюю ночь полиция Санкт-Петербурга устроила в центре города массовую проверку документов на предмет соблюдения миграционного законодательства. Нарушителей правил пребывания в России сопровождали в спецавтобусы, а затем доставляли в отделение для дальнейшего разбирательства.