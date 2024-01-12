Ножевое ранение в грудь получил участник драки мигрантов возле Wildberries В Петербурге нашли подозреваемого в ранении в грудь ножом работника Wildberries

В массовой драке мигрантов возле склада Wildberries на Московском шоссе в Петербурге ранили ножом в грудь одного из сотрудников маркетплейса, подозреваемый в преступлении задержан, сообщили в полиции города. Предполагаемый злоумышленник ранее уже был судим.

10 января в полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что около 21:00 к ним за помощью обратился раненый 33-летний работник склада интернет-магазина. Пострадавший был госпитализирован с ножевым ранением грудной клетки в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что ЧП произошло возле маркетплейса, где он работает. Знакомый ему мужчина нанес ему удар ножом, после чего скрылся на автомобиле. Его удалось разыскать в одном из домов на набережной реки Фонтанки. Против него завели уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В то же время по данным 78.ru, на этом складе, возле которого произошла драка, уже второй день проводится профилактический рейд. Полицейские и росгвардейцы проверяют у сотрудников документы.

В новогоднюю ночь полиция Санкт-Петербурга устроила в центре города массовую проверку документов на предмет соблюдения миграционного законодательства. Нарушителей правил пребывания в России сопровождали в спецавтобусы, а затем доставляли в отделение для дальнейшего разбирательства.