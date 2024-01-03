После новогодних задержаний еще 13 мигрантов уедут из Петербурга Суды Петербурга выдворили еще 13 мигрантов за нарушение миграционного закона

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В Петербурге судебные органы приняли решение о депортации за пределы России еще 13 человек, приехавших из-за границы, сообщает местное издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городских судов. Иностранцы были признаны виновными в нарушении миграционного законодательства.

Им были назначены административные штрафы от пяти до семи тысяч рублей, а также решено выслать их из России. По информации издания, суды в Петербурге продолжают рассматривать административные дела в отношении мигрантов, задержанных в новогоднюю ночь у Невского проспекта.

Напомним, о масштабной проверке полицией документов на предмет соблюдения миграционного законодательства в Северной столице стало известно утром 1 января. Нарушителей сопровождали в спецавтобусы, а затем доставляли в отделение для дальнейшего разбирательства.

В результате рейда более 600 человек были задержаны в центре Северной столицы в новогоднюю ночь. Всего в ходе проверки сотрудниками правоохранительных органов были проверены и доставлены в отделения полиции около трех тысяч жителей.

Вечером 31 декабря в Петербурге ограничивали движение на 29 участках для пешеходов и автомобилистов из-за отмены новогоднего концерта. Полицейские по громкоговорителю предупреждали, что праздничное мероприятие, планировавшееся на Дворцовой площади, не состоится в связи с трагедией в Белгороде.