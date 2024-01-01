В Петербурге в новогоднюю ночь искали нелегальных мигрантов Полиция Петербурга устроила проверку мигрантов в новогоднюю ночь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь устроила в центре города массовую проверку документов на предмет соблюдения миграционного законодательства, передает 78.ru. Нарушителей правил пребывания в России сопровождали в спецавтобусы, а затем доставляли в отделение для дальнейшего разбирательства.

По словам очевидцев, направляющихся к Дворцовой площади людей пропускали через рамки металлодетектора. В районе Гостиного двора был частично перекрыт Невский проспект.

Тем временем в центре Москвы в ночь на 1 января задержали уроженца страны ближнего зарубежья в костюме Деда Мороза, пишет Telegram-канал SOTA (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По его данным, правоохранители проводили рейд по выявлению нелегально находящихся иностранцев.

Вечером 31 декабря в Петербурге ограничивали движение на 29 участках для пешеходов и автомобилистов из-за отмены новогоднего концерта. Полицейские по громкоговорителю предупреждали, что праздничное мероприятие, планировавшееся на Дворцовой площади, не состоится в связи с трагедией в Белгороде. Кроме того, в городе был отменен традиционный для празднования Нового года розжиг Ростральных колонн в знак солидарности с белгородцами.