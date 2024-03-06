Опубликовано видео, как панда Катюша в растерянности грызет морковку

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала новое видео, на котором панда Катюша грызет морковку. На кадрах видно, как малышка с растерянным взглядом крутит овощ во рту.

Морковка вкусная, но почему то не грызется как у мамы, — отметила Акулова.

Панда Катюша родилась 30 августа 2023 года в Москве, ее родители — привезенные из Китая самец Жуи и самка Диндин. Судя по публикациям на сайте зверинца, они охотно общаются с людьми, довольно любознательны и любят играть.

За тем, как растет Катюша, наблюдает вся Россия. В Сети периодически появляются видео, на которых маленькая панда с удовольствием возится в воде, и пользователи переживают, купят ли «плюшечке» собственный бассейн.

Светлана Акулова также рассказывала, что рождение Катюши можно назвать чудом. Дело в том, что панды могут размножаться только три дня в году. Для воссоединения пары Диндин и Жуи в Москву специально приезжал специалист. Он продемонстрировал животным видео, на котором спариваются другие панды.