Опубликовано видео, как панда Катюша отдыхает после шестидневки Опубликовано видео, как панда Катюша отдыхает после шестидневки

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

В выходной день панда по имени Катюша решила отдохнуть после тяжелой недели, кадры опубликовала в Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова. По ее словам, сонная малышка уютно устроилась на бревнах и пытается заснуть.

Настроение: сонное после шестидневки, — подписала Акулова ролик с Катюшей.

Ранее панда Катюша нашла необычную позу для поедания лакомства. На видео маленькая панда жевала веточку бамбука и при этом демонстрировала завидную растяжку.

Также директор зоопарка показала видео поцелуев панды Катюши с мамой Диндин и объяснила пользу для здоровья детеныша от таких действий. По словам Акуловой, во время поцелуев малышка собирает у мамы остатки пищи и вместе с материнской слюной у детеныша формируется иммунитет. Она объяснила, что таким образом Катюша получает нужные бактерии, которые помогут в дальнейшем извлекать из бамбука питательные вещества.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков пояснил, что шоколад, изюм, орехи, сосиски и чеснок являются вредной пищей для панды Катюши. По словам специалиста, ее состояние также может ухудшиться из-за острой, копченой, соленой и перченой еды.