«Они прикалывались»: отчим рассказал, зачем подросток поджег друга в Москве Отчим рассказал, что подросток поджег друга в Москве для пранка

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Отчим подростка, который поджег друга на детской площадке в Южном Бутово, рассказал Telegram-каналу SHOT, что это был пранк. По его словам, подростки, которые были близкими друзьями и ночевали друг у друга, облились бензином и решили посмотреть, что будет.

Они хорошие друзья. <...> Да там не было мотивов, они прикалывались. Просто играли, — сказал отчим.

Мужчина добавил, что проблем с пасынком никогда не было, он только плохо учился и прогуливал школу. При этом, по данным SHOT, подросток стоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних за «антиобщественное поведение». На учете также стоит его мать, которую подозревают в неисполнении родительских обязательств.

Пострадавший получил обширные ожоги, у него, в том числе, обожжены глаза и дыхательные пути. Врачи на данный момент не видят улучшений его состояния.

Канал пишет, что на данный момент поджигателя поместили в изолятор временного содержания, позже ему определят меру пресечения.

Ранее близкая подруга 14-летнего подростка, которого сверстники подожгли на детской площадке, рассказала NEWS.ru, что подозреваемый сделал это не специально. По словам девушки, он был пьян и «под бензином», поэтому не осознавал, что делает.

Ранее сообщалось, что подросток получил ожоги 80% тела. Компания друзей достала где-то бензин и устроила игру, и в какой-то момент один из подростков загорелся на глазах у товарищей. На помощь пришли прохожие, которые потушили пожар.