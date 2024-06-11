Обложка паспорта с логотипом «Аль-Каиды» довела мигранта до суда В Москве осудили рабочего вокзала из-за логотипа «Аль-Каиды» на обложке паспорта

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В Москве арестовали гражданина Таджикистана, работающего на Киевском вокзале, за логотип «Аль-Каиды» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена), изображенный на обложке паспорта, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что он получил 12 суток ареста.

По данным канала, вечером 6 июня сотрудники полиции в Московском метрополитене проводили проверку документов на территории пассажирского депо и обратили внимание на обложку паспорта 34-летнего Идриса В. Отмечается, что, поскольку он показал паспорт полицейскому в присутствии сотрудников ОМОНа и работников депо, мужчине предъявили обвинения в публичной демонстрации экстремистской символики. В суде он свою вину признал.

Ранее сообщалось, что в Москве днем в понедельник, 10 июня, произошла массовая драка рабочих в жилищном комплексе «Царицыно-2». Отмечается, что один из пострадавших — 20-летний гражданин Таджикистана — получил удар ножом в пах, другой — в область бедра. Их госпитализировали. 31-летний нападавший после случившегося пытался в срочном порядке покинуть Россию, однако его задержали в аэропорту Домодедово. По предварительной версии, строители не поделили чей-то заказ.