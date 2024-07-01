Новорожденные голубые барашки из Московского зоопарка попали на видео В Московском зоопарке появились на свет три голубых барашка

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Три голубых барашка появились на свет в Московском зоопарке с разницей в неделю. Одна из самок родила сразу двоих ягнят, что в природе встречается редко. Это произошло 6 июня, еще один малыш родился 14 июня. Интересно и то, что все три — девочки. Видео с ними опубликовала пресс-служба зоопарка в Telegram-канале.

Живут маленькие барашки на Турьей горке, на Новой территории. Здесь расположена искусственная скала, которая имитирует естественную среду обитания животных высокогорья.

В зоопарке также отметили, что голубые бараны обитают на самых высоких горах Азии — в Тибете и Гималаях. Назвали их так из-за окраски: спина, бока и шея коричневато-серого цвета, часто с голубоватым оттенком, который наиболее заметен зимой.

Недавно панда Катюша из Московского зоопарка попыталась растормошить маму Диндин, однако у нее ничего не получилось. Малышка шаткой походкой сначала подкралась к стеклу и поздоровалась с посетителями, а затем переключила свое внимание на отдыхающую рядом маму. После неудачных попыток растормошить ее Катюша отправилась по своим делам. Многие предположили, что Катюша не давала маме спать ночью, поэтому Диндин отдыхала, как только появилась такая возможность.