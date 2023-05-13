Неравнодушный москвич написал жалобу на крокодила в ночном клубе Крокодила нашли в ночном клубе в Москве

Фото: Stefan Huwiler/imageBROKER.com/Global Look Press

В Москве в одном из клубов на Кудринской площади обнаружили крокодила, проживающего в небольшом террариуме, сообщили в Telegram-канале прокуратуры столицы. В заведении не смогли представить документы, подтверждающие происхождение и право на владение крокодилом, все виды которых внесены в перечень животных, запрещенных к содержанию.

Обнаружить крокодила помог недавно созданный чат-бот для помощи диким животным, куда обратился неравнодушный москвич, сообщив, что животное в опасности, — говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Природоохранная прокуратура проводит проверку в отношении клуба на предмет соблюдения требований федерального законодательства. Если заведение не предъявит документы, кайман будет изъят и помещен в Центр реабилитации диких животных, заявили в ведомстве.

Инспекторы запечатлели необычного завсегдатая клубных вечеринок на видео. На террариуме можно заметить знак, запрещающий съемку.

Работники столичной природоохранной прокуратуры не в первый раз пресекают незаконные действия с животными. Так, в апреле с Лубянского проезда забрали ушастую сову, которую передали в Центр реабилитации диких животных. Прежние владельцы краснокнижной птицы незаконно зарабатывали на пернатой, предлагая желающим сфотографироваться с ней за деньги.

Ранее в Подмосковье из Уфы доставили на лечение молодую львицу по кличке Симба. Владелец клинского парка львов Виктор Агафонов признал, что состояние львенка крайне неудовлетворительное, но есть надежда, что животное смогут спасти. По его словам, у малышки рана на голове, травмирована лапка, она в крайней степени истощения. Кроме того, у нее выявили опасное вирусное заболевание, в связи с этим Симба пока находится на карантине.