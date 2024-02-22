«Не для сурового праздника»: Вильфанд предрек мартовскую погоду в Москве Вильфанд: температура на выходных будет выше нормы на 5-6 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 23 по 25 февраля в Москве температура воздуха днем повысится до 1-4 градусов, что выше нормы на 5-6 градусов, заявил NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такой температурный фон характерен не для конца февраля, а для конца марта.

В Москве дневные температуры будут 1-4 градуса выше ноля. Это означает, что температура будет выше нормы на 5-6 градусов. Такой температурный фон характерен не для конца февраля, тем более, не для такого сурового праздника, как 23 февраля, а для конца марта, — заявил Вильфанд.

Он добавил, что Москва и Московская область являются той областью, где происходит значительное противостояние двух барических систем: мощного антициклона над азиатской частью страны и глубокого циклона над Северным морем. В этом противостоянии победу одерживает циклон с Запада.

Москва будет находиться на восточной периферии циклона. Это приведет к тому, что воздушные массы к нам будут поступать из регионов, где просто по определению воздух теплый: восточных акваторий Средиземного моря и даже с северной Африки — Алжира, Туниса, Марокко. Конечно, по пути воздух будет постепенно охлаждаться. Давление будет около нормы, чуть-чуть выше, — резюмировал Вильфанд.

До этого сообщалось, что с 19 по 25 февраля аномально холодная погода придет на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток. В Москве и Петербурге температура будет колебаться от оттепели до мороза.