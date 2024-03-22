Названы страны Евросоюза, осудившие теракт в «Крокус Сити Холле» Италия и Египет осудили теракт в «Крокус Сити Холле»

Некоторые страны Евросоюза уже осудили теракт в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холле». Среди них Италия, Франция и Польша. В таком же ключе высказались Египет, Великобритания, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия и Сербия.

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил в соцсети Twitter (Х), что осуждает любую форму терроризма, и выразил поддержку семьям жертв нападения в «Крокус Сити Холле». Он, по его словам, следит за ситуацией в кризисном центре МИД страны.

В министерстве иностранных дел ОАЭ заверили, что также осуждают теракт в «Крокусе». Страна отвергает любые формы насилия, идущие вразрез с международным правом, подчеркнули в ведомстве. Саудовский МИД пожелал России «мира и оставаться в безопасности». Посольство Великобритании в Москве также выразило соболезнования родным и близким пострадавших и погибших.

По предварительным данным ФСБ, в результате теракта 40 человек были убиты. Еще более 100 пострадали. По разной информации, стрельбу устроили от пяти до 20 неизвестных в камуфляже. Также сообщалось, что в здании произошло несколько взрывов. Кровля здания частично обрушилась. Огнем охвачена треть строения.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте. Она заверила, что всем им будет оказана помощь. По ее словам, виновные в произошедшем понесут «заслуженное и неизбежное» наказание.