Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами РБК: самые дешевые квартиры в новостройках в Москве расположены в Некрасовке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дешевле всего в Москве можно купить квартиру в районе Некрасовка, пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков компании «Метриум». Средняя цена одного квадратного метра в новостройке по состоянию на январь 2024 года там составляла 198,7 тысяч рублей.

Второе место занял район Бибирево, где стоимость «квадрата» достигает 212,6 тысяч рублей, а третья позиция осталась за районом Ховрино (232,5 тысяч рублей). Также в пятерку вошли Крюково (235,4 тысяч рублей) и Щукино (236,2 тысяч рублей).

Как объяснил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, в Некрасовке есть только один комплекс нового жилья. При чем квартиры продаются там без отделки, поэтому и стоят недорого, добавил он.

Ранее ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что россияне предпочитают покупать жилье в Московской области. По его словам, одним из решающих факторов является более низкая стоимость квартир, чем в Москве. Благодаря программе ИЖС земельные участки в Подмосковье ниже по стоимости, пояснил брокер. Поэтому в регионе есть возможность построить собственный дом для проживания либо в качестве инвестиции, пояснил он.

До этого аналитики подсчитали, что на покупку однокомнатной квартиры в Москве жителям столицы в среднем нужно потратить 164 зарплаты. При этом жители Челябинска могут позволить себе «однушку» в городе на 73 зарплаты.