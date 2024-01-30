Названы российские города, где выгоднее всего покупать квартиру Брокер Ракута заявил о высоком спросе на жилье в Подмосковье из-за низких цен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне предпочитают покупать жилье в Московской области, рассказал NEWS.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, одним из решающих факторов является более низкая стоимость квартир, чем в Москве.

Во-первых, стоимость одного квадратного метра в области значительно меньше, чем в столице. Также на популярность Московского региона влияет еще один фактор: количество сделок в области в разы больше ввиду того, что программа индивидуального жилищного строительства (ИЖС) работает по Московскому региону, — объяснил эксперт.

Благодаря программе ИЖС земельные участки в Подмосковье ниже по стоимости, пояснил брокер. Поэтому в регионе есть возможность построить собственный дом для проживания либо в качестве инвестиции, отметил Ракута.

Я бы также рассмотрел покупку жилья в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Калининграде. Большой акцент у нас на Дальнем Востоке России и на Арктике — там ипотечная ставка составляет 2%, — напомнил брокер.

Ранее аналитики подсчитали, что на покупку однокомнатной квартиры в Москве жителям столицы в среднем нужно потратить 164 зарплаты. При этом жители Челябинска могут позволить себе «однушку» в городе на 73 зарплаты.