Подсчитано число зарплат для покупки квартиры в России На покупку однокомнатной квартиры в России потребуется от 73 до 164 зарплат

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На покупку однокомнатной квартиры в Москве жителям столицы потребуются 164 полные зарплаты, при этом в Челябинске на это уйдут только 73 выплаты. Такие подсчеты приводят аналитики «Тинькофф Журнала» в своем исследовании. Специалисты сопоставили медианную зарплату по крупным городам России и стоимость типовой «однушки» площадью 30–40 квадратных метров.

Так, в декабре 2023 года средняя оплата труда по стране составила 50 тысяч рублей, а стоимость квартиры — 4,3 млн. Что касается отдельных городов, самая недоступная «однушка» оказалась в Москве, в столице такая недвижимость дороже почти в четыре раза, чем в других крупных городах. На нее уйдет оплата 14 лет непрерывной работы.

При этом на квартиру в Казани уйдет 126 зарплат — больше 10 лет труда. Зарплата в столице Татарстана примерно равна медианной по стране, в то время как средняя цена жилья с одной спальней составляет 6,3 млн.

Проще всего накопить на «однушку» оказалось в Челябинске, Самаре и Воронеже, где однокомнатная квартира стоит 73–77 зарплат — это примерно шесть лет работы. Зарплаты там такие же, как в Казани, но квартиры намного дешевле — 3,6–3,7 млн рублей.

Ранее эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский заявил, что, приобретая жилье как на первичном, так и вторичном рынке в России, можно существенно сэкономить. При покупке квартиры в новостройке можно получить скидку 3–4% от заявленной стоимости, а при покупке «вторички» — 10–20%, отметил он. В некоторых случаях дисконт может быть и выше, считает эксперт.