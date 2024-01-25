Стало известно, какие скидки начали давать при продаже квартир в России Финэксперт Кричевский: при торге за квартиру сегодня можно сбить цену на 20%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приобретая жилье как на первичном, так и вторичном рынке в России, можно существенно сэкономить, рассказал NEWS.ru эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. При покупке квартиры в новостройке можно получить скидку в 3-4% от заявленной стоимости, а при покупке вторички — в 10-20%, отметил он. В некоторых случаях дисконт может быть и выше, считает эксперт.

Торг — это банальный, но простой способ сэкономить при покупке квартиры. Цена объявления — это совсем не итоговая цена сделки, она, как правило, оказывается на 10% ниже, а сейчас и на все 15%. А если это срочная продажа и ликвидность объекта вызывает вопросы, то и на 20%, — сказал Кричевский.

По его словам, речь идет о торге как на первичном рынке, так и на вторичном, особенно на вторичном. При этом эксперт уточнил, что торг должен быть обоснованным: с анализом рынка, конкурентов, а в случае со вторичкой — с раскладом по затратам на доведение квартиры «до ума». Платежеспособный спрос сейчас низкий, поэтому собственники будут вынуждены пойти навстречу, пояснил Кричевский.

При покупке квартиры в новостройке можно получить либо скидку в 3-5%, либо другие "плюшки" в подарок типа кладовой или машиноместа, — добавил он.

Ранее сообщалось, что средний размер скидок при продаже квартир на вторичном рынке жилья в России с января этого года остается на рекордно низком уровне и не превышает 3%. Но в некоторых крупных российских городах тенденция на рост среднего дисконта все же наметилась, там скидки превысили 9%.

При этом в январе 2023 года средний уровень дисконта при продаже вторичной недвижимости в РФ был на уровне 5,9%. Поэтому, как считают эксперты, потенциал для торга при покупке готового жилья имеется.