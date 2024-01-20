Стало известно, каких скидок следует ждать при покупке квартир в России «Известия»: размер скидок при продаже вторичного жилья упал до рекордных 3%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средний размер скидок при продаже квартир на вторичном рынке жилья в России с января этого года пребывает на рекордно низком уровне и не превышает 3%, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитика в сфере недвижимости Александра Иванова. При этом он отметил, что в некоторых крупных российских городах тенденция на рост среднего дисконта все же наметилась, там скидки превысили 9%.

Несмотря на снижение доступности ипотечных программ на готовое жилье, а вместе с этим и спроса, собственники в большинстве городов не спешат увеличивать уровень торга при продаже своих квартир, — сказал Иванов.

Он рассказал, что в январе прошлого года средний уровень дисконта при продаже вторичной недвижимости в России был на уровне 5,9%. Поэтому, как подчеркивает аналитик, потенциал для торга при покупке готового жилья имеется.

Ранее ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что cемейная льготная ипотека, срок которой истекает 1 июля 2024 года, будет продлена. В свою очередь председатель правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что выдача льготной ипотеки стала для российских банков убыточной. По его мнению, необходимо повысить размер субсидий для финансовых организаций по льготной ипотеке и сделать ее выдачу более адресной.