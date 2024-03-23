Названо число людей, сдавших кровь для пострадавших в теракте в «Крокусе» Более 600 человек стали донорами за первый час работы центров крови Подмосковья

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Свыше 600 доноров сдали кровь за первый час работы центров крови Подмосковья, сообщается в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения Московской области. По неофициальным данным, число пострадавших в теракте в концертном зале «Крокус Сити холл» превысило 180 человек.

За первый час работы центров крови Подмосковья уже более 600 доноров сдали кровь, — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что число пострадавших в теракте в «Крокус Сити холле» возросло до 183 человек. По его данным, среди них восемь детей. Официально эта информация не подтверждалась.

Также канал сообщал, что число погибших увеличилось до 82. Кроме того, среди жертв террористической атаки оказались трое детей. При этом в Минздраве Подмосковья отмечали, что еще трое несовершеннолетних находятся в больницах. На тот момент в списке пострадавших насчитывался 121 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что 115 человек, в том числе пятеро детей, находятся в больницах Москвы и Подмосковья после теракта в «Крокус Сити холле». По его словам, спасатели продолжают работать на месте пожара. Глава региона также добавил, что к ликвидации возгорания привлечено 477 человек и 183 единицы техники. Спасатели в течение всего дня будут разбирать завалы.