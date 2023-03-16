«Накроют дожди»: синоптик предупредил москвичей о плохой погоде 16 марта Синоптики пообещали, что в четверг в Москве будут проливные дожди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В четверг, 16 марта, Москву накроют проливные дожди, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Он добавил, что температура составит четыре градуса тепла.

В четверг Москву накроют сильные дожди, причем идти они будут весь день. В то же время в столице продолжится наступление весны и столбик термометра встанет на отметке в четыре градуса тепла. Давление же в Москве пойдет в рост и приблизится к норме, — заявил Шувалов.

Ранее в Минздраве предупредили, что аномальная погода в центральной части РФ влечет повышенные риски для здоровья граждан. В ведомстве порекомендовали россиянам быть осторожными во избежание травм в условиях сильного гололеда. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями также посоветовали контролировать свое самочувствие, а пожилым людям — не выходить из дома без необходимости либо использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости.

Гидрометцентр 11 марта повысил уровень погодной опасности до «оранжевого» из-за ледяного дождя. По данным метеорологов, осадки будут идти с 21:00 субботы до 09:00 воскресенья в нескольких районах столицы.