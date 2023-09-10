Наблюдатели подвели предварительные итоги онлайн-выборов мэра Москвы Наблюдатели: на выборах мэра Москвы Собянин набрал более 77% онлайн-голосов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Собянин, по предварительным данным, в ходе электронного голосования на выборах мэра Москвы получил более 77% голосов избирателей, сообщает корреспондент NEWS.ru со ссылкой на информацию наблюдателей. Предварительно, за действующего градоначальника проголосовали более 2 млн москвичей. Всего в онлайн-голосовании приняли участие более 2,7 млн жителей столицы.

На сегодняшний момент у нас с вами следующие данные по электронному голосованию. 2 714 147 проголосовавших электронно. Это очень серьезный результат, потому что на муниципальных выборах прошлого года электронно проголосовавших было всего 1 700 000 человек, — сообщили наблюдатели на «Ночи выборов».

По предварительным данным, Сергей Собянин получил 2 053 954 онлайн-голосов избирателей (77,05%). На втором месте представитель КПРФ Леонид Зюганов с результатом 212 153 голоса (7,96%), третье место у Бориса Чернышова из ЛДПР — 159 313 голосов (5,98%), четвертым идет кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков — 136 753 голоса (5,12%), на пятом месте представитель СЗРП Дмитрий Гусев — 103 762 голоса (3,89%).

По словам наблюдателей, выборы в столице прошли без каких-либо серьезных нарушений.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова ранее заявила, что в выборах в Москве приняло участие более трех миллионов избирателей. Она подчеркнула, что названная цифра является предварительной.

Эксперт по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) Олег Артамонов ранее заявил, что голосование онлайн не является прерогативой только молодого поколения. По его словам, в выборах приняло участие множество людей почтенного возраста, двоим избирателям больше 100 лет.