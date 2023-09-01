На западе Москвы нашли мумию пенсионерки, пролежавшую в квартире три года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В столичном районе Фили-Давыдково в одном из домов нашли разложившееся тело 79-летней пенсионерки, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его словам, мумия пожилой женщины пролежала в квартире около трех лет. По факту обнаружения трупа организована проверка.

Днем 31 августа вскрыли квартиру, хозяева которой давно не выходили на связь. Внутри обнаружили мумифицированный труп женщины, — рассказал собеседник РЕН ТВ.

По его данным, тело женщины нашли в одном из многоквартирных жилых домов на Малой Филевской улице. Причины смерти старушки не называются.

Ранее стало известно, что режиссера Светлану Джимбинову нашли мертвой в ее московской квартире. Telegram-канал Mash сообщил, что тело бывшей постановщицы спектаклей в театре Вахтангова пролежало там больше года и мумифицировалось. По данным канала, о режиссере заволновались ее соседи, так как давно не видели женщину. После неудачных попыток достучаться и дозвониться до Джимбиновой, они вызвали полицию.

До этого сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга нашла на пороге своего дачного домика в СНТ «Лесное-3» в Колпино мумифицированное тело женщины 45–50 лет. Женщина вернулась на участок после зимнего перерыва. Рядом с трупом лежали телефон и 3400 рублей. Труп пролежал на веранде всю зиму.