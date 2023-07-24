На юго-западе Москвы задержали голого мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве на Ленинском проспекте полиция задержала голого мужчину в одних ботинках. Видео задержания публикует Telegram-канал «Московские новости». По информации канала, правоохранителей вызвали прохожие.

На кадрах показано, как по меньшей мере четыре сотрудника полиции уже заковали мужчину в наручники. Он при этом поднимает голову с асфальта и пытается выпрямиться.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина выбежала на проезжую часть и обнажила грудь перед водителем автомобиля BMW, притормозившего перед ней. Встреча с незнакомкой случилась на перекрестке улиц Восстания и Жуковского и попала на видео регистратора. За несколько секунд до инцидента девушка переходила дорогу в неположенном месте, уткнувшись в смартфон и пританцовывая в наушниках.

Ранее пассажирка устроила дебош на борту самолета, летевшего из Ставрополя в Москву. Девушка сначала закурила в туалете, потом обнажила грудь, затем с криками, что все умрут, начала ломиться в кабину пилотов. Успокоить нарушительницу удалось известному телевизионному врачу, который летел тем же рейсом, под наблюдением которого она оставалась вплоть до конца полета.