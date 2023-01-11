На тротуарах Москвы заметили множество обездвиженных птиц

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прохожие в Москве заметили множество птиц, лежащих без движения на столичных тротуарах. Очевидцы поделились заснятыми на смартфон кадрами с улиц города.

По словам орнитологов, птицы живы, а их состояние обусловлено тем, что пернатые наелись забродивших ягод, отчего «опьянели». Специалисты призвали не выкидывать птиц в мусорные контейнеры, а вместо этого рекомендовали перенести их в более безопасное место.

Ранее орнитолог Вадим Мишин рассказал NEWS.ru, что «птичьего запоя» в природе не существует. По его словам, если с птицами нечто подобное и происходит, то совершенно случайно. Эксперт пояснил, что такое обычно бывает после сильных заморозков, когда из-за потепления внутренняя структура ягод нарушается, а оболочка при этом остается твердой.

Мишин также дал совет, как вести себя при встрече с соколом. Он рассказал, что птицу не нужно трогать или пытаться покормить. Хищные пустельги и чеглоки из семейства соколиных, по его словам, реагируют на людей довольно спокойно, вмешиваться же в жизнь птицы стоит, только если она ранена.