Появились кадры, как Москву снова затопило из-за сверхсильного дождя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москву снова накрыл сильный дождь. Жители столицы засняли как в разных частях города затопило улицы, на некоторых кадрах видно, что автомобили «ныряют» под воду.

Так, в Крылатском в водную ловушку попали машины и автобусы, а также посетители велотрека. Там вода отрезала выход. В то же время в Дмитровском районе затопило Клязьминскую улицу. Дептранс предупредил, что движение на этом участке перекрыто.

Движение по Клязьминской улице перекрыто в связи с подтоплением проезжей части из-за сверхсильных осадков. Выбирайте пути объезда, — сказано в публикации.

Кроме того, департамент сообщил о проблемах на Филевской линии метро. Там отметили, что для обеспечения безопасности временно остановлено движение между станциями «Багратионовскоая» и «Кунцевская».

Накануне Москву и Московскую область также накрывал сильнейший ливень. По словам очевидцев, в некоторых районах города шел град. Жители столицы публиковали в Сети кадры непогоды. На улицах города была практически нулевая видимость, сильный ветер разносил потоки воды по дорогам. Согласно данным Telegram-канала Mash, три человека пострадали при шторме.