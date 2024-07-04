Огонь охватил ангар на севере Москвы МЧС: в Москве на Беговой улице загорелась хозпостройка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На севере Москвы загорелась хозяйственная постройка, передает МЧС по городу. По сообщениям очевидцев, пожар мог возникнуть в ангаре в районе ипподрома.

В Москве на улице Беговой горит хозпостройка. Пожарно-спасательные подразделения следуют к месту возгорания, — говорится в сообщении ведомства.

На представленных очевидцами кадрах видно, что яркие языки пламени вырываются из окон и крыши постройки. Также от возгорания идет густой серый дым, который застилает соседние улицы. По данным Telegram-канала «Москва с огоньком», пожар распространился на площади 100 квадратных метров.

Ранее в Подмосковье на третьем километре от МКАД загорелся склад с деревянными поддонами. Место происшествия было расположено недалеко от научно-технологического центра «Сколково».

По словам очевидцев, пожар перекинулся на соседнее здание. На место ЧП прибыли пожарные расчеты. На опубликованных в Сети кадрах видно, что пламя полностью охватило здание. Также заметно, что от огня в небо поднимаются густые клубы черного дыма.

Также на днях на севере Москвы загорелся башенный кран. Строительная техника загорелась на уровне 25-го этажа. Искры падали прямо на стоящую рядом дизельную станцию. В момент возникновения пожара крановщика не было в кабине.