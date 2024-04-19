На ММКФ почтили память жертв теракта в «Крокусе» ММКФ открыли минутой молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Церемония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля

Церемония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС. С такой инициативой выступила министр культуры Ольга Любимова.

Прежде чем сказать несколько слов от себя, поприветствовать вас и порадоваться вместе нашей 46-й встрече в Москве, я попрошу вас всех подняться. И вспомнить, что совсем недавно в «Крокусе» произошла чудовищная трагедия, погибли люди. Давайте вспомним всех, — сказала Любимова.

Ранее страны, входящие в состав «Большой семерки», отказались признавать причастность Украины к террористической атаке на «Крокус Сити Холл». В G7 настаивают, что вину за террористическую атаку несет группировка ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

При этом секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщил, что следствие подтвердило связь исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами. По его словам, эта связь процессуально закрепляется. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил об отсутствии сомнений в непосредственной вовлеченности Украины в теракт в «Крокусе». Он утверждает, что следы заказчиков ведут в Киев.