Мужчину с порохом и керосином задержали около военкомата в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Правоохранители задержали мужчину с порохом, селитрой и керосином около одного из московских военкоматов, сообщил Telegram-канал SHOT. По одной из версий, его целью мог быть поджог военного комиссариата.

Как написал канал, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Kia Optima на улице Руставели около военкомата Бутырского района. Рядом с 34-летним мужчиной лежал рюкзак, а сам он заметно нервничал.

Правоохранители попросили предъявить содержание сумки. Внутри находились несколько бутылок с порохом, селитрой и керосином. Объяснить, зачем ему все это мужчина не смог. В отношении задержанного начата проверка, также устанавливается его связь с Украиной.

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