Мужчина заехал на парковку БЦ в Москве и пригрозил «всё взорвать»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина на автомобиле Lada Largus заехал на парковку бизнес-центра в Москве и угрожал «всё взорвать», сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, никаких требований нарушитель порядка не выдвигал, при этом отказывался уезжать с парковки.

По словам очевидцев, утром мужчина попытался проникнуть в здание на территории БЦ «Неверовского 9». Охранник не пустил его, после чего тот закрылся в своей машине и пригрозил «всё взорвать».

На место прибыла полиция, злоумышленника нейтрализовали. Мотивы его действий неизвестны.

В июне в Москве угрожали взорвать пятизвездочный отель «Метрополь». Злоумышленник позвонил на ресепшн гостиницы и заявил, что его знакомый собирается принести в отель килограмм взрывчатого вещества, указав его приметы, включая рост, цвет волос и одежду. Угроза оказалась ложной, безопасности ничто не угрожало.

Также в августе в Москве два дня подряд эвакуировали посетителей из парка «Зарядье» из-за сообщений о бомбе. Сначала на электронную почту парка пришло письмо, в котором вымогатель требовал перевести «рэперу Елисею» 666 миллионов.. На следующий день в «Зарядье» пришло письмо, автор которого назвал себя студентом МФЮА, заявив о заложенной бомбе в «Зарядье» и потребовав перевести своей матери 600 тысяч рублей