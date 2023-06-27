Mash: пятизвездочный отель в Москве угрожали взорвать

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Гостиница Метрополь

Telegram-канал Mash сообщает, что на ресепшн московской гостиницы «Метрополь» позвонил неизвестный и заявил, что его приятель принесет в отель килограмм гексогена. По данным канала, звонивший назвал имя и приметы товарища: рост 1,7 метра, белые волосы, одет в худи.

Позже пресс-служба отеля «Метрополь» сообщила, что поступившее сообщение о возможном взрыве было ложным и безопасности гостей ничего не угрожает.

Также 27 июня в Москве был задержан 43-летний мужчина, угрожавший подорвать супругу с помощью гранаты. При нем не обнаружили ни одного снаряда. Супруга пояснила журналистам, что когда пьяный муж звонил в полицию, она кричала, чтобы никто не приезжал, поскольку супруг лжет.

В тот же день в телецентр на улице Академика Королева в Москве поступило ложное сообщение о минированиях. Людей эвакуировали, на месте работали сотрудники Росгвардии и кинологи. Вечером 26 июня на улице возле центра была обнаружена подозрительная коробка, но позже выяснилось, что она пустая.