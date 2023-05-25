Крематорий «Феникс» сжег кошку и «обратился в пепел» В Подмосковье крематорий «Феникс» загорелся во время сожжения кошки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крематорий «Феникс» загорелся в Подмосковье возле Митинского кладбища, когда сотрудник кремировал кошку, сообщает Telegram-канал SHOT. Из-за перегрева дымохода воспламенилась кровля, огонь охватил 60 квадратных метров.

Прибывшие пожарные боролись с огнем полтора часа. В результате ЧП никто не пострадал.

В ночь на 25 мая в подмосковном Одинцово произошел пожар в торговых павильонах на строительном рынке «Акос». Огонь охватил 500 квадратных метров, однако площадь возгорания быстро увеличилась более чем в два раза, превысив 1200 «квадратов».

До этого в центре Москвы загорелась сауна в здании театра Et Cetera. Возгорание произошло на пятом этаже и распространилось на площади пяти квадратных метров, были эвакуированы 50 человек. Пострадал пожарный, надышавшийся угарным газом.

В Подмосковье двое рабочих скончались из-за отравления угарным газом в канализационном колодце. Трагедия произошла в Мытищах во время работ по замене насоса подземной парковки. Прокуратура начала проверку на предмет соблюдения требований безопасности и охраны труда.