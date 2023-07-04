Мужчина разбил створки турникета в московском метро и попал на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В московском метро мужчина с силой раздвинул створки турникета на станции «Курская», чтобы не оплачивать проезд, сообщает столичная прокуратура. Пройдя через турникет, он вернулся и сломал одну из дверок. Осколки отлетели в лицо двум девушкам, которые хотели попасть в вестибюль.

Мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 214 УК РФ (вандализм), злоумышленник вину признал, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве прокуратура возбудила уголовное дело о вандализме против 57-летнего мужчины, который разбил створки турникета на станции метро «Улица Дмитриевского». При этом мужчина сначала совершил правонарушение и ретировался, но затем вернулся к турникету и добровольно сдался сотрудникам полиции.

19 июня пассажир метро Москвы на станции «Авиамоторная» с разбегу разбил стеклянные створки турникета. Безбилетником оказался 29-летний иностранец. Его задержали позже на станции метро «Новослободская». В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о вандализме.