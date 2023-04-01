Международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
В московском Экспоцентре открылись сразу несколько выставок для любителей мото- и велоспорта. Одна из них, «Мотовесна-2023», по праву считается крупнейшим событием в своем сегменте. В экспозиции представили новинки и лучшие модели самые популярные производители мототехники, аксессуаров и запчастей.
Кроме того, на площадке проходят выставки Motorsport Expo, «Велокульт», «ЕДрайв» и выставка-фестиваль «Активный отдых». На них также представлены новейшие модели мотоциклов, квадроциклов и авто, уникальные прототипы и исторические экспонаты.
В рамках мероприятий проходят церемонии награждения звёзд мира мото: Custom & Tuning Show, Iron Butt, KickStarter, «Байкальская Миля», а также встречи с известными гонщиками и командами
NEWS.ru побывал на выставках и собрал самые яркие кадры.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Седан Leapmotor C01 на международной выставке «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Седан Leapmotor C01 на международной выставке «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Седан Leapmotor C01 на международной выставке «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Седан Leapmotor C01 на международной выставке «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москвич, принимавший участие в 24-м Историческом ралли Монте-Карло на международной выставке «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москвич, принимавший участие в 24-м Историческом ралли Монте-Карло на международной выставке «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Квадроцикл Stels Guepard Московского Политеха на международной выставке «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Квадроцикл Stels Guepard Московского Политеха на международной выставке «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прогулочный беспилотник-автобус Московского Политеха на международной выставке «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прогулочный беспилотник-автобус Московского Политеха на международной выставке «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стенд команды «КАМАЗ-мастер» на международной выставке «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стенд команды «КАМАЗ-мастер» на международной выставке «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международная выставка «Мотовесна» в «Экспоцентре» на Красной Пресне