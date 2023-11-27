В ночь на 27 ноября в столичный регион пришел южный циклон, который принес снегопады, ледяные дожди и «черную метель». В итоге, за сутки в Москве выпало 35% месячной нормы осадков.

Из-за этого в городе наблюдались перебои с работой общественного транспорта. В некоторых местах буксовали грузовики, коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

Погодные условия изменили работу столичных аэропортов: десятки авиарейсов были задержаны или отменены. Проблемы с вылетами воздушных судов утром 27 ноября наблюдались в Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Фото последствий снегопада в галерее NEWS.ru.

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Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября

Фото: Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября

Снежная погода в Москве 27 ноября

Фото: Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: АГН «Москва»

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: АГН «Москва»

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: АГН «Москва»

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Снежная погода в Москве 27 ноября 2023 года