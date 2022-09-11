Москву накроет мощный циклон с проливными дождями Метеоролог Шувалов заявил, что Москву накроет мощный циклон с проливными дождями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С юга на Москву двигается мощный циклон, несущий в столичный регион дожди, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Метеоролог отметил, что начала осадков стоит ждать к ближе к середине рабочей недели.

Предстоящая рабочая неделя не подхватит достаточно яркую погоду выходных и будет гораздо более пасмурной. Также с юга двигается циклон, который в свою очередь, принесет в столицу дожди. Начала которых стоит ожидать ближе к середине недели. Столбик же термометра встанет на отметке в 14-15 градусов, — заявил Шувалов.

Ранее синоптик отмечал, что бабье лето с высокой вероятностью придет в Центральную Россию после 19 сентября. Период теплой и сухой погоды продлится примерно до 26 сентября.

Пресс-секретарь департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы Лилия Спасская сообщила NEWS.ru, что отопительный сезон в Москве начнется тогда, когда среднесуточная температура будет держаться на уровне восьми градусов, с тенденцией к понижению. Она добавила, что топить могут начать и раньше, если возникнет потребность.