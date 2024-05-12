Москву накроет экстремальный геомагнитный шторм Метеоролог Тишковец: в Москве ожидается экстремальный геомагнитный шторм

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В Москве в воскресенье ожидается до 9 градусов тепла и экстремальный геомагнитный шторм, таким прогнозом поделился с РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, ветер ожидается северный, со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 миллиметр ртутного столба.

В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, утром местами кратковременные осадки. Температура воздуха в столице +7–9 градусов, по области +6–11 градусов, — сказал метеоролог.

В своем Telegram-канал Тишковец пояснил, что в настоящий момент Земля переживает самую крупную магнитную бурю за 20 лет и третью по величине за всю историю наблюдений. Буря признана второй по силе в XXI веке. По его словам, о силе магнитной бури свидетельствуют северные сияния в Африке и Средиземноморье.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предупредил о повышенной нагрузке на спутники Starlink из-за магнитной бури. В свою очередь правительство США впервые с октября 2003 года предупредило о геомагнитной буре силой G5 и пятнах на Солнце, превышающих площадь Земли в 17 раз.

Кандидат медицинских наук Сергей Чудаков ранее заявил, что магнитная буря может быть смертельно опасной для людей с хроническими заболеваниями. По его словам, колебания геомагнитного поля провоцируют обострение болезней вроде гипертонии, и если своевременно не обратиться к медикам, человек может умереть.